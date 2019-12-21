Российский боксер Кудряшов победил и расстроился

21 декабря 2019     11
Российский боксер Кудряшов победил и расстроился

Российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов одержал победу над чехом Вацлавом Пейсаром в Красноярске. Комментарий спортсмена передает ТАСС.

Поединок продлился все десять раундов. 34-летний россиянин победил раздельным решением судей. После боя Кудряшов признался, что расстроен проведенной схваткой.

«Я недоволен. Можно было провести поединок эффектнее», — заметил боксер. В четвертом раунде Кудряшов отправил соперника в нокдаун.

В июне Кудряшов уступил конголезцу Иллунге Макабу. Россиянин проиграл техническим нокаутом.

Кудряшов одержал 24-ю победу в карьере. Он уступил три раза. На счету Пейсара 14 побед и девять поражений в профессиональном боксе.

Источник: Лента.Ру

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