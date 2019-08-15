Российский бриллиант продадут по близкой к рекордной цене

15 августа 2019     17
Российский бриллиант продадут по близкой к рекордной цене

Российская компания «Алроса» планирует продать розовый бриллиант «Призрак Розы». Об этом сообщил пресс-секретарь компании Евгения Козенко, передает Bloomberg.

Драгоценный камень весом 14,83 карат планируется продать на торгах в ноябре. Козенко не назвала сумму, которую компания рассчитывает получить от его продажи. Однако, по словам председателя правления Fancy Color Research Foundation Эдема Рачминова, стоимость обработанного алмаза может достигать 65 миллионов долларов. В таком случае «Призрак Розы» будет одним из самых дорогих бриллиантов в истории, отмечает издание.

Эксперт также отметил, что цветные бриллианты, сформированные борными или азотными примесями, считаются редкостью и оцениваются очень высоко. Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.

Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии. Он стал самым крупным розовым камнем в истории российской алмазодобычи, его вес составил 27,85 карата. Название драгоценный камень получил в честь одноактного балета Михаила Фокина, поставленного в труппе Русского балета Дягилева, премьера которого состоялась в 1911 году.

Источник: Лента.Ру

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