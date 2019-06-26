Российский ведущий сделал каминг-аут и рассказал о «лечении» от гомосексуализма

Журналист и телеведущий Павел Лобков рассказал, как его пытались «вылечить» от гомосексуализма в СССР. Его рассказ опубликовал фонд «СПИД.Центр» на своем сайте.

По его словам, это произошло в 1985 году в Ленинграде (бывшее название Санкт-Петербурга). «Мне было лет 17, и у всех было общее представление, что “гомосексуализм” является болезнью, которую нужно лечить», — отметил Лобков.

Для лечения были открыты кабинеты «семейной консультации», вспоминает ведущий. «Я пришел туда. В углу огромной, гигантской барской комнаты сидел доктор. Я изложил ему свою проблему и получил ответ, что мне нужно идти в третий психоневрологический диспансер», — описал он свой визит.