Российский велосипедист спас девочку от травмы и восхитил соцсети

31 августа 2019     23
Российский велосипедист спас девочку от травмы и восхитил соцсети

В Московской области на соревнованиях по велоспорту один из участников упал с велосипеда и чуть не сбил ребенка. Видео произошедшего опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как спортсмен на большой скорости падает с велосипеда и летит на девочку, стоящую возле велотрассы. Мужчина успел сгруппироваться и обхватить ребенка руками, предотвратив удар.

Пользователи соцсети восхитились действиями велосипедиста. «Красавчик дядька: сам разобьюсь, но ребенка спасу!» — написал один из них. В комментариях отметили, что споткнуться или потерять равновесие может каждый, и поступок мужчины вызывает уважение.

Источник: Лента.Ру

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