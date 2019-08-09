Российский губернатор потребовал от чиновников результатов

9 августа 2019     23
Российский губернатор потребовал от чиновников результатов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов потребовал конкретных результатов по освоению средств, выделенных по национальному проекту «Культура». Об этом сообщает агентство «Русский Запад».

«Сейчас сильно пугать не буду: это национальный проект, нужен результат. С нас спросят и перед людьми тоже нужно отчитаться и им представить все это на суд. Хорошо, договорились?» — сказал глава региона перед подчиненными.

Министр по культуре и туризму области и главы муниципалитетов отчитались перед Алихановым о получении и тратах средств по нацпроекту. Губернатор в свою очередь акцентировал их внимание на дисциплине исполнителей.

На совещании в калининградском правительстве также сообщили, что планируется потратить более полумиллиона рублей на новую сцену, звуковую аппаратуру и осветительные приборы для Гусевской школы искусств, а Светлогорску выделена субсидия в размере почти четырех миллионов рублей на оснащение детской школы искусств имени Гречанинова музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Отмечается, что закупки ведутся по электронным аукционам.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Источник: Лента.Ру

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