Российский заключенный покончил с собой в штрафном изоляторе колонии

4 марта 2020     22
Российский заключенный покончил с собой в штрафном изоляторе колонии

В Калининградской области началась доследственная проверка по факту смерти 19-летнего заключенного в штрафном изоляторе колонии. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, заключенный мог покончить с собой, его тело было найдено в штрафном изоляторе. Отмечается, что мужчину осудили за грабеж, в колонии города Гвардейск он находился с сентября 2019 года.

16 января сообщалось, что в Алтайском крае задержанный покончил с собой в местном отделе полиции. Мужчина был доставлен в отдел полиции по подозрению в особо тяжком преступлении. Там он попросился в туалет и совершил попытку самоубийства. Сотрудники отдела оказали ему первую помощь, на место были вызваны медики, однако спасти мужчину не удалось.

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Источник: Лента.Ру

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