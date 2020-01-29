Российский исполнитель выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Российский исполнитель выступит в первом полуфинале конкурса на Евровидении-2020 в нидерландском Роттердаме. Об этом стало известно в ходе жеребьевки участников.

Отмечается, что порядковый номер будет известен позднее, после объявления всех песен и исполнителей. Также сообщается, что в первом полуфинале выступят представители Белоруссии, Украины, Литвы, Азербайджана, Румынии, Хорватии, Словении, Бельгии, Ирландии, Швеции, Норвегии, Израиля, Кипра, Мальты, Северной Македонии и Австралии, пишет «РИА Новости».

Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»). Всего в конкурсе примет участие 41 страна.

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65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме, Нидерланды, с 12 по 16 мая. В 2019 году победителем стал исполнитель Дункан Лоуренс с композицией Arcade.

Ранее в четверг стало известно, что Венгрия не будет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.

Источник: Газета Известия