Российский источник рассказал о передаче турецкой техники в Идлибе боевикам

Турция сосредоточила в идлибской зоне деэскалации более 70 танков. Часть этой техники передается боевикам, заявил «Известиям» российский военно-дипломатический источник в субботу, 15 февраля.

Также в зоне деэскалации находится около 200 бронемашин и 80 орудий полевой артиллерии. Кроме того, в Идлиб активно перебрасывается личный состав, отметил собеседник журналистов. Он подчеркнул, что это происходит на фоне заявлений турецкой стороны о стремлении к дипломатическому разрешению конфликта.

Сирийцы всё чаще замечают в наступающих отрядах террористов турецкие бронемашины, отметил источник.

«Только за последнюю неделю правительственными войсками при отражении атак террористов уничтожено более 20 поставленных боевикам турецких танков и БМП», — заявил он.

В некоторых случаях боевики получают даже форму турецкой армии и в дальнейшем участвуют в боевых действиях против сирийских правительственных войск под видом военнослужащих, сказал источник.

Самым тревожным фактом собеседник журналистов назвал случаи применения боевиками в идлибской зоне деэскалации переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). В течение последних пяти дней сбиты уже два вертолета сирийской армии. Раньше американские ПЗРК были только у турецкой армии, но теперь попали в руки террористов, заявил он.

Ранее 15 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 17 февраля турецкая делегация прибудет в Москву для переговоров по Идлибу.

12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийские правительственные войска и российскую армию в нападениях на мирных идлибцев. В МИД России отвергли эти обвинения.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как российские и турецкие военные в начале года предприняли попытку ввести режим перемирия, но боевики лишь усилили атаки. 3 февраля восемь граждан Турции погибли при обстреле турецких сил в указанной провинции. В тот же день Анкара ответила ликвидацией 76 сирийских военных. 11 февраля Турция заявила о гибели пяти своих военнослужащих в Сирии, после чего турецкая армия нейтрализовала 55 сирийских военных в Идлибе.

В начале февраля турецкая сторона не явилась на патрулирование в Идлибе, которое должно было состояться совместно с российской стороной. Позже Турция неоднократно откладывала патрулирование с Россией в этом регионе, объясняя это в том числе непогодой.

Источник: Газета Известия