Российский космонавт Кононенко побил рекорд суммарного пребывания на МКС

26 июня 2019     25
Российский космонавт Кононенко побил рекорд суммарного пребывания на МКС

Российский космонавт Олег Кононенко за четыре полета в космос провел на МКС 737 суток, установив рекорд. Об этом 25 июня рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Предыдущий рекордный показатель также принадлежал россиянину — Юрию Маленченко, который совершил пять полетов к Международной космической станции и провел на ней 702 дня.

«С радостью констатирую, что Олег Дмитриевич (Кононенко) — рекордсмен, который провел на борту МКС почти 737 суток. Надеюсь, после реабилитации он продолжит свою работу в качестве космонавта и установит еще не один рекорд», — приводит слова Власова сайт ЦПК.

Во вторник Кононенко вместе с канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-11» после семи месяцев в космосе.

Аппарат успешно приземлился в Казахстане, несмотря на нештатную ситуацию на «Союзе» во время схода с орбиты.

Источник: Газета Известия

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