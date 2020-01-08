Российский МИД прокомментировал атаку Ирана на американские базы

Ракетная атака Ирана на американские авиабазы в Ираке являются свидетельством набирающей обороты эскалации, о возможности которой предупреждала Россия. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает «Интерфакс».

Ракетный удар по американским военным объектам в Ираке Тегеран нанес в ночь на 8 января. В Иране заявили, что это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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04:46 — Сегодня

Позже американские эксперты заявили, что в Иране не собирались убивать американских военных, нанося ракетный удар по американским базам в Ираке. Об этом якобы говорит тот факт, что ракетный удар совершен ночью, так как светлое время суток вероятность массовых жертв была бы выше. Целью атаки, по мнению экспертов, является попытка переложить ответственность за ситуацию в регионе на президента США Дональда Трампа и спровоцировать его на какие-то резкие шаги. Тегеран в свою очередь пообещал масштабные ответы на любые военные действия со стороны Вашингтона.

Источник: Лента.Ру