Российский научный центр получит 190 миллионов рублей на перспективные проекты

3 марта 2020     16
Российский научный центр получит 190 миллионов рублей на перспективные проекты

Власти Свердловской, Челябинской и Курганской областей выделят Уральскому научно-образовательному центру (НОЦ) 190 миллионов рублей на реализацию перспективных проектов. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил ТАСС Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета (УрФУ), который является базовой организацией НОЦ.

«С этого года в бюджете все трех областей выделяются средства на поддержку высокотехнологичных проектов: в Свердловской области — 100 миллионов рублей, Челябинской — 80, и 10 миллионов в Курганской», — уточнил Кокшаров.

По его словам, данные средства пойдут на компенсацию затрат предприятий по совместным проектам с вузами и институтами РАН, которые являются участниками НОЦ. При этом на сегодняшний день в центре есть более 60 подобных проектов в области энергетики, новых материалов и аэрокосмических технологий. «Надо отобрать из них по нашей области на первые 100 миллионов рублей такие проекты, которые должны быть реализованы до конца года», — пояснил ректор УрФУ.

Соглашение о создании НОЦ при участии Свердловской, Курганской и Челябинской областей было подписано в июле на международной промышленной выставке «Иннопром». Отмечалось, что его специалисты будут работать над исследованиями в ракетно-космической отрасли и цифровизации, а также в сфере переработки отходов.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

Источник: Лента.Ру

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Российский научный центр получит 190 миллионов рублей на перспективные проекты

Власти Свердловской, Челябинской и Курганской областей выделят Уральскому научно-образовательному центру (НОЦ) 190 миллионов рублей на реализацию перспективных проектов. Об этом …



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