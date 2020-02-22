Российский подросток попытался убить ребенка и закопал его

Российский подросток попытался убить 11-летнего ребенка и закопал его в снегу. Инцидент произошел в пятницу, 21 февраля, в Кандалакше Мурманской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 15-летний местный житель избил и попытался задушить мальчика. После того, как ребенок потерял сознание, подросток закопал его в снегу.

Пострадавшего спасли взрослые, которые увидели его и вызвали скорую помощь. Сейчас мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Подросток задержан, он подозревается в покушении на совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Обстоятельства случившегося и мотивы подозреваемого выясняются.

Источник: Лента.Ру