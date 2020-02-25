Российский полицейский объяснился за свои 22 квартиры

25 февраля 2020     15
Российский полицейский объяснился за свои 22 квартиры

Заместитель начальника ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин объяснился за 22 квартиры, которые прокуратура нашла у его семьи. По мнению подполковника полиции, ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии. Вся остальное имущество находится в собственности родителей Качкина, передает телеканал НТВ.

Прокуратура обнаружила у полицейского дома, квартиры и земельные участки на общую сумму более 63 миллионов рублей. У ведомства возникли вопросы, поскольку зарплата подполковника составляет 60 тысяч рублей, его старший брат — тоже полицейский, а родители — пенсионеры. В прокуратуре посчитали, что недвижимость с таким спорным статусом должна быть конфискована.

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00:01 — 3 октября 2019

Отец Игоря Качкина Николай назвал обвинения клеветой и черной завистью. По его словам, он заработал все своим честным трудом. Особняк площадью 270 «квадратов» мужчина построил еще в 1992 году, когда занимал должность директора мебельного комбината. В настоящее время Качкину-старшему 68 лет. Пенсионер уверяет, что его нынешними источниками дохода являются пенсия (15 тысяч рублей) и деньги от пункта техосмотра и автомойки, которыми он владеет.

В отделении МВД по Воронежу считают, что поводов для увольнения Игоря Качкина нет, поскольку вся недвижимость принадлежит не ему, следовательно, и отчитываться за имущество не нужно. Сам подполковник сказал, что происходящее — это «эмоциональное напряжение величайшее, я в шоке».

Качкин-старший заявил, что невиновность его сына будет доказана в суде. «И тот, кто это затеял, написал, он, наверное, не знает, что такое бумеранг. А мне, честно скажу, терять нечего», — заключил Николай.

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Источник: Лента.Ру

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