Российский регион запросил еще денег на расселение граждан

23 декабря 2019     15
Российский регион запросил еще денег на расселение граждан

Пензенская область направило в федеральное правительство новую заявку на получение финансовой поддержки на реализацию проекта по расселению граждан из аварийного жилья в 2020–2021 годах. Об этом сообщает «Пенза-Взгляд» со ссылкой на пресс-службу управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Область запросила почти 192,7 миллиона рублей. Эти средства направят на расселение 385 человек из 216 аварийных жилых помещений в Пензе, Кузнецке, Сурске и Титовском сельсовете.

Предыдущая заявка направлялась правительству в апреле. По ней региону одобрили выделение 230,8 миллиона рублей.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

Источник: Лента.Ру

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