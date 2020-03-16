Российский регион подготовит тысячи IT-специалистов

16 марта 2020     14
Российский регион подготовит тысячи IT-специалистов

В Воронежском государственном университете (ВГУ) заработал Центр искусственного интеллекта (ИИ), который за 2020 год подготовит несколько тысяч IT-специалистов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщил руководитель департамента цифрового развития Воронежской области Дмитрий Проскурин, передает ТАСС.

«В национальном проекте “Цифровая экономика” одним из ключевых проектов является проект “Кадры для цифровой экономики”, по которому в 2020 году в регионе необходимо подготовить 5200 специалистов в сфере IT-технологий. Открытие в ВГУ центра искусственного интеллекта позволит выполнить поставленные перед регионом задачи», — заявил Проскурин.

Как отмечается, центр был создан при поддержке Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк», который направил на его оснащение около 7 миллионов рублей. Суперкомпьютерный центр мощностью 39 терафлопс объединил Центр искусственного интеллекта с лабораторией Новолипецкого металлургического комбината, лабораторией по робототехнике и мехатронике и другими.

Ожидается, что в дальнейшем выпускники ВГУ, прошедшие обучение в Центре искусственного интеллекта, смогут получить работу не только в родном регионе, но и в Москве.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

Источник: Лента.Ру

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