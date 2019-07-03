Российский регион придумал способ увеличения экспорта

3 июля 2019     20
Российский регион придумал способ увеличения экспорта

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) может быть увеличен до 150 миллионов долларов до 2014 года за счет создания новой товарной массы и устранения торговых барьеров. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, передает ТАСС.

Он указал, что для этого также необходимо создание «экспортно-ориентированной товаропроизводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров, как тарифных, так и нетарифных, для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции».

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