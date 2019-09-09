Российский рост цен на жилье обогнал мир

Российские квартиры подорожали за год на 6,9 процента. Такие темпы роста в 4,6 раза превышают прошлогодние и вдвое превосходят мировую динамику — 3,4 процента. Об этом говорится в рейтинге Global House Price Index (GHPI), который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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С июня 2018 года по июнь 2019-го Россия поднялась в рейтинге на 27 позиций — с 46-го места на 19-е. Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки). Снижения цен на жилье в России как минимум в ближайшие три года не предвидится.

Общемировой рост цен по итогам второго квартала этого года установил рекорд за последние 10 лет. Стоимость жилья повысилась в 52 странах мира из 56, представленных в рейтинге. Также впервые с 2009 года лидером рейтинга стал Китай, где цены выросли на 10,9 процента. Данный показатель является самым низким значением, зарегистрированным в стране за последнее десятилетие. С минимальным отрывом от Китая второе место заняла Мальта (10,8 процента), третье место – Чехия (9,4 процента).

Рейтинг GHPI отслеживает и сравнивает динамику стоимости жилья в национальных валютах в 56 странах мира. Для расчета используются данные Центрального банка и официальной государственной статистики. Согласно показателям Росстата, типовая квартира на первичном рынке во втором квартале 2018 года стоила 54819,32 рубля за один «квадрат», в 2019 году — 58483,87 рубля.

Источник: Лента.Ру