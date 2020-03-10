Российский рынок акций на открытии торгов рухнул после обвала нефтяных котировок

Российский рынок акций во вторник, 10 марта, рухнул на открытии торгов после обвала нефтяных котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
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Источник: Газета Известия
Российский рынок акций во вторник, 10 марта, рухнул на открытии торгов после обвала нефтяных котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
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