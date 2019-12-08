Российский скелетонист взял бронзу на Кубке мира

8 декабря 2019     11
Российский скелетонист взял бронзу на Кубке мира

Россиянин Александр Третьяков занял третье место на первом этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде в США. Об этом 8 декабря сообщает «Спорт — экспресс».

Третьяков показал результат в 1 минуту 46,71 секунды. Первенство досталось немцу Акселю Юнгку, которые преодолел дистанцию за 1 минуту 46,32 секунды, а серебро взял Мартин Дукурс из Латвии (1 минута 46,44 секунды).

Другие российские скелетонисты, Никита Трегубов и Евгений Рукосуев, заняли восьмое и девятое места с результатами 1 минута 47,01 секунды и 1 минута 47,05 секунды соответственно.

В июле стало известно место проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2023 года.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Российский скелетонист взял бронзу на Кубке мира
Российский скелетонист взял бронзу на Кубке мира

Россиянин Александр Третьяков занял третье место на первом этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде в США. Об этом 8 …


РФБ может аннулировать результат матча баскетбольной Суперлиги
РФБ может аннулировать результат матча баскетбольной Суперлиги

18:52 Российская федерация баскетбола (РФБ) объявила о проведении расследования обстоятельств матча баскетбольной Суперлиги между тульским «Арсеналом» и ставропольским «Динамо». РИА …


Новичок АПЛ прервал серию из четырех матчей без побед
Новичок АПЛ прервал серию из четырех матчей без побед

«Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Норвич» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла …


В Херсонесе пройдут детские утренники и вечерние предновогодние экскурсии
В Херсонесе пройдут детские утренники и вечерние предновогодние экскурсии

28 и 29 декабря, а также с 4 по 7 января в Херсонесе жду детей на утренники, а взрослых (и …


Температура воздуха в Москве превысит норму в начале недели
Температура воздуха в Москве превысит норму в начале недели

В ближайшие два дня температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 5-6 градусов. Об этом 8 декабря «РИА Новости» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты