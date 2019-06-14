Российский сноубордист застрелен в США

14 июня 2019     13
Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов, известный также как «Копчик», скончался в Лос-Анджелесе в результате огнестрельного ранения. Инцидент произошел в понедельник, 10 июня.

Как пишет Los Angeles Times, спортсмен стал случайной жертвой 30-летнего Ретта МакКензи, которому уже предъявлены обвинения. По данным издания злоумышленник целился в человека рядом, но попал в 31-летнего россиянина, который скончался на месте преступления в районе Уэстлейк. Кроме того, спустя несколько часов, но уже в другом районе задержанный застрелил полицейского в гражданском.

В настоящее время МакКензи помещен под стражу до 22 июля без права освобождения под залог. Ему предъявлены обвинения в убийстве и ограблении. По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок.

Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду. Ранее он входил состав сборных России и Москвы, был бронзовым призером чемпионата России в биг-эйре (2010), обладатель кубка России по сноуборду в хаф-пайпе (2011), серебряным призером первенства Швейцарии в дисциплине хаф-пайп (2012), занимался скейтбордом и серфингом.

Россиянин был известен с сноубордических кругах как в России, так и за ее пределами. На новость о его смерти отреагировали и те, кто знал его лично, в том числе прорайдер, обладательница Кубка Европы в дисциплине хафпайп Алена Алехина. Они были знакомы с 2007 года.

По словам девушки, Дима был талантливым и бескорыстным молодым человеком, который любил жизнь, дарил «добро, улыбки, свет и энергию» окружающим, даже тем, кто видел его раз в жизни.

«Дима. Копчик <…> тебя не стало, но как будто целой жизни не хватит поверить, что тебя действительно больше с нами нет. <…> Я не знаю, как описать то горькое чувство, что не дает сейчас дышать, как пусто нам сейчас внутри. От ужаса несправедливости, от злости, от бесконечной грусти», — написала Алехина на своей странице в Instagram.

31 марта в Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle напротив его магазина одежды. Через два дня полиция задержала по подозрению в совершении преступления мужчину по имени Эрик Холдер.

Источник: Газета Известия

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