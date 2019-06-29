Российский спортсмен получил дисквалификацию из-за переписки Родченкова

29 июня 2019     26
Российский спортсмен получил дисквалификацию из-за переписки Родченкова

Российский биатлонист Александр Чернышов заявил, что основанием для его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил стала переписка бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Слова спортсмена приводит ТАСС.

Чернышев заявил, что не понимает, почему оказался замешан в это дело, и заверил, что никаких запрещенных препаратов не принимал. «Грубо говоря, мне сказали: “У нас есть документы, в которых указано, что вы принимали допинг, но проб нет, только переписки. Вы виновны и понесете наказание, ваши доводы нам особо не интересны”» — рассказал биатлонист.

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