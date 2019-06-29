Российский спортсмен получил дисквалификацию из-за переписки Родченкова

Российский биатлонист Александр Чернышов заявил, что основанием для его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил стала переписка бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Слова спортсмена приводит ТАСС.

Чернышев заявил, что не понимает, почему оказался замешан в это дело, и заверил, что никаких запрещенных препаратов не принимал. «Грубо говоря, мне сказали: “У нас есть документы, в которых указано, что вы принимали допинг, но проб нет, только переписки. Вы виновны и понесете наказание, ваши доводы нам особо не интересны”» — рассказал биатлонист.

Он отметил, что просил Международный союз биатлонистов (IBU) перепроверить его допинг-пробу, также он был готов настаивать на ДНК-тесте. О существовании самого Родченкова Чернышев, по его слова, узнал из новостей.

25 июня IBU дисквалифицировал Чернышева и еще одного биатлониста Александра Печенкина на четыре года. Они оказались виновными в нарушении антидопинговых правил с отягчающими обстоятельствами — их признали участниками организованной допинг-схемы. Решение было принято на основе анализа данных из Московской лаборатории.

Расследование в отношении российского спорта началось после публикации интервью, в котором Родченков рассказал о существовавшей в России государственной системе допинга и массовых нарушениях со стороны отечественных спортсменов на Играх в Сочи.

Источник: Лента.Ру