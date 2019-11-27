Российский таксист без прав сбил ребенка и избежал тюрьмы

27 ноября 2019     15
Российский таксист без прав сбил ребенка и избежал тюрьмы

Суд в Северобайкальске не стал отправлять в колонию таксиста, который в мае сбил на автомобиле 11-летнего школьника, сломав ему череп. Мужчину приговорили к ограничению свободы на два года и три месяца, сообщает «Байкал-Daily» 27 ноября.

Дело расследовалось по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Уточняется, что прокурор также не настаивал на лишении свободы, а просил лишь ограничения свободы на два с половиной месяца. Кроме того, мужчине запретили заниматься деятельностью по управлению транспортом в течение двух с половиной лет. Его лишили права менять место жительства без разрешения и покидать Северо-Байкальский район.

Помимо этого, суд обязал осужденного выплатить процессуальные издержки в доход федерального бюджета в размере 7,4 тысячи рублей.

ДТП произошло 7 мая. Не имевший прав водитель на большой скорости сбил ребенка, шедшего по улице в поселке Новый Уоян. Мужчина скрылся с места происшествия, не попытавшись помочь школьнику, у которого в результате аварии оказался разломан череп. Обвинение водителю предъявили в конце сентября.

Как рассказывала мать пострадавшего, мальчик получил множество травм и испытывал сильную боль, в связи с чем просил убить его. Благодаря помощи людей ребенка удалось привезти для лечения в Москву.

Источник: Лента.Ру

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Российский таксист без прав сбил ребенка и избежал тюрьмы

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