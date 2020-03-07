Российский турнир MMA завершился массовой дракой между бойцами и фанатами

7 марта 2020     16
Российский турнир MMA завершился массовой дракой между бойцами и фанатами

После поединка Джаддала Алибекова из Чечни и Алима Гугова из КБР началась массовая потасовка. Как стало известно «Регион online», фанаты кабардино-балкарского бойца решили оспорить судейское решение о победителе. Читайте новость «Регион online» по ссылке в шапке профиля, сторис или жмите «Подробнее». #дагестан#махачкала#дербент#каспийск#буйнакск#рсо#севернаяосетия#владикавказ#ингушетия#назрань#магас#кбр#нальчик#кчр#черкесск#скфо#кавказ#news_r#регионonline

Фото опубликовано @news_r.ru

Поединок между российскими бойцами смешанного стиля (MMA) Джаддалом Алибековым и Алимом Гуговым на турнире в Черкесске завершился массовой дракой. Видео появилось в Instagram «Регион Online».

По информации издания, фанаты Гугова остались недовольны тем, что победителем боя был объявлен Алибеков. Они решили оспорить решение судьи. Болельщики отправились в клетку и устроили потасовку. Драку удалось остановить полиции.

4 февраля турнир по MMA в Нур-Султане завершился массовой дракой с поножовщиной. Тренер нур-султанской команды ударил ножом представителя команды соперника, после чего началась потасовка.

Источник: Лента.Ру

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