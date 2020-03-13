Российский фельдшер насиловал дочь на протяжении 11 лет

В Московской области задержан 66-летний житель, которого подозревают в том, что он на протяжении 11 лет насиловал дочь. Об этом «КП» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию с заявлением о преступлении обратилась мать девочки. Она рассказала, что недавно узнала, что ее бывший супруг регулярно подвергал сексуальному насилию их общую дочь. Оба родителя работают фельдшерами на станции скорой помощи.

Сейчас потерпевшей 17 лет, она учится в 11-м классе. Отец стал насиловать ее с семи лет. Надругательства продолжались даже после развода родителей. Дочь жила с матерью, но часто гостила у отца.

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Источник: Лента.Ру