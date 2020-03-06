Российский фигурист Мозалев выиграл золото юниорского чемпионата мира

6 марта 2020     7
Российский фигурист Мозалев выиграл золото юниорского чемпионата мира

Российский фигурист Андрей Мозалев завоевал золото в одиночном мужском катании на чемпионате мира среди юниоров в Таллине.

Произвольную программу россиянина судьи оценили в 160,78 балла. В сумме за два проката Мозалев получил 245,09 балла, что позволило ему занять первое место.

На втором месте — японец Юма Кагияма с показателем в 231,75 балла.

Третьим стал еще один российский фигурист Петр Гуменник, набравший 231,12 балла, пишет ТАСС.

В январе сообщалось, что российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал в одиночном катании на чемпионате Европы в Австрии. Золото завоевала Алена Косторная.

Источник: Газета Известия

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Российский фигурист Мозалев выиграл золото юниорского чемпионата мира

Российский фигурист Андрей Мозалев завоевал золото в одиночном мужском катании на чемпионате мира среди юниоров в Таллине. Произвольную программу россиянина …



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