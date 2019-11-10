Российский фильм «Дылда» победил на Женевском кинофестивале

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля.

Всего в конкурсной программе полнометражного кино было представлено 55 лент.

В мае фильм «Дылда» получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

В октябре стало известно, что лента Балагова вошла в число 93 претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм».

Также фильм включили в предварительный список претендентов на премию Европейской киноакадемии 2019 года.

Кроме того, «Дылда» стала одним из шести российских фильмов, претендующих на американскую премию в области кинематографии «Золотой глобус».

Картина рассказывает о судьбах женщин в послевоенном Ленинграде. Сюжет отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.

Это вторая полнометражная картина Балагова. Дебютная лента «Теснота» в 2017 году также стала призером Каннского фестиваля и получила призы нескольких других киносмотров.

Источник: Газета Известия