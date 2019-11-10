Российский фильм «Дылда» победил на Женевском кинофестивале

10 ноября 2019     48
Российский фильм «Дылда» победил на Женевском кинофестивале

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля.

Всего в конкурсной программе полнометражного кино было представлено 55 лент.

В мае фильм «Дылда» получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

В октябре стало известно, что лента Балагова вошла в число 93 претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм».

Также фильм включили в предварительный список претендентов на премию Европейской киноакадемии 2019 года.

Кроме того, «Дылда» стала одним из шести российских фильмов, претендующих на американскую премию в области кинематографии «Золотой глобус».

Картина рассказывает о судьбах женщин в послевоенном Ленинграде. Сюжет отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.

Это вторая полнометражная картина Балагова. Дебютная лента «Теснота» в 2017 году также стала призером Каннского фестиваля и получила призы нескольких других киносмотров.

Источник: Газета Известия

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