Российский фильм собрал в прокате более миллиарда рублей

Российский фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрал в прокате более одного миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Картина вышла в прокат 14 февраля. Ее общие сборы на данный момент составляют 1,019 миллиарда рублей, из них 577 миллионов рублей было собрано в первые выходные. С 20 по 23 февраля картина вновь возглавила российский прокат, собрав 289,9 миллионов рублей

«Лед 2» является продолжением картины «Лед», вышедшей в 2018 году. Главные роли в нем сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова и Юлия Хлынина.

Ранее комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко стала самым кассовым российским фильмом в истории. Фильм заработал в прокате в России и других странах СНГ более 3 миллиардов 44 миллионов рублей.

Источник: Лента.Ру