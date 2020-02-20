Российский Хатико в свитере решил ждать хозяйку у работы

20 февраля 2020     19
Российский Хатико в свитере решил ждать хозяйку у работы

Пес породы хаски из Калининграда каждый будний день ждет свою хозяйку у ее работы, потому что скучает без нее дома. Историю собаки рассказало издание «Клопс».

Собака лежит у одного из местных торговых центров каждый день по восемь часов, пока хозяйка Светлана работает. Пес одет в синий свитер, а рядом с ним висит объявление, в котором сказано, что это нормально и хаски не страдает. Там же написан номер телефона Светланы. Кличку питомца женщина не называет: боится, что пса могут увести чужие люди.

Раз в час женщина отходит на десять минут, чтобы погулять с питомцем, а в обед покормить его. Если Светлана оставляет собаку дома, он начинает скулить, а в коммунальной квартире живут еще пожилая женщина и маленький ребенок.

По словам хозяйки, пес очень преданный и умный. Он умеет переходить дорогу и знает все команды. Всегда спит рядом с хозяйской кроватью. Любит полакомиться говядиной и сулугуни.

Ранее в Красноярском крае недалеко от деревни Кускун собака три месяца ждала на обочине дороги своего хозяина, однако пока не дождалась. Пса назвали Кускунский Хатико и поставили рядом с ним табличку «Внимание! Собака ждет хозяина». Проезжающие мимо водители останавливаются и кормят пса, а местные жители соорудили для него утепленную будку.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Названы способные уничтожить человечество подводные лодки
Названы способные уничтожить человечество подводные лодки

Американский журнал The National Interest составил список пяти атомных подводных лодок (АПЛ), которые способны уничтожитель человечество или приблизить его конец. …


Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 20 февраля
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 20 февраля

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +5 градусов ожидается в Москве в четверг, 20 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра …


Число пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 в Магадане выросло до семи
Число пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 в Магадане выросло до семи

04:30 В результате жёсткой посадки в Магадане частного самолёта Ан-2, по последним данным, пострадали семь человек. Об этом сообщили в …


Совершивший жёсткую посадку в Магадане Ан-2 перевозил вахтовых рабочих
Совершивший жёсткую посадку в Магадане Ан-2 перевозил вахтовых рабочих

05:09 Самолёт Ан-2, совершивший жёсткую посадку вскоре после взлёта в аэродроме Магадана, принадлежал частной компании и перевозил её рабочих на …


Российский Хатико в свитере решил ждать хозяйку у работы
Российский Хатико в свитере решил ждать хозяйку у работы

Пес породы хаски из Калининграда каждый будний день ждет свою хозяйку у ее работы, потому что скучает без нее дома. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты