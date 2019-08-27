Российский хоккеист «гениально» забросил шайбу без броска

27 августа 2019     22
Российский хоккеист «гениально» забросил шайбу без броска

Это просто АААААА!
У @volodia_21 получился феноменальный буллит в игре против “Авангарда”.
Смотреть и пересматривать всем!
#hcSKA #ПредсезонкаСКА

Фото опубликовано @hcska

Нападающий петербургского СКА Владимир Ткачев в матче турнира имени Николая Пучкова забросил шайбу без броска и поразил пользователей соцсетей. Видео появилось в Instagram-аккаунте армейцев.

Встреча против омского «Авангарда» завершилась победой СКА со счетом 2:1, однако после матча команды решили устроить дружескую серию буллитов, где снова сильнее оказались петербуржцы — 3:2.

Один из буллитов исполнил Ткачев, обманув вратаря соперника. Пользователи Instagram назвали бросок гениальным и восхитительным. «Если было так задумано, то это, конечно, шедевр», — написал один из них.

СКА выиграл все четыре матча на турнире имени Пучкова.

Источник: Лента.Ру

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