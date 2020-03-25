Российский «Циркон» оказался неточным

25 марта 2020     21
Российский «Циркон» оказался неточным

Возможность в реальных боевых условиях точно отстреляться с кораблей (и особенно подлодок) перспективными гиперзвуковыми ракетами «Циркон» вызывает вопросы, пишет в «Военно-промышленном курьере» военный эксперт Максим Климов.

Специалист отмечает, что высокие скорости движения тела в атмосфере формируют вокруг него оболочку плазмы. «Соответственно, работа классических головок самонаведения и средств связи невозможна. Решения здесь может быть только два: или снижать скорость (после чего наш боеприпас становится просто сверхзвуковым с высокими значениями числа М), или каким-то способом обеспечить “вывод за плазму” антенн связи и наведения», — полагает автор.

По мнению Климова, лучшим носителем «Цирконов» является самолет.

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В январе с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350 в Баренцевом море был впервые запущен «Циркон».

В марте Климов заявил, что морской многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34М («морской»), работы над которым были отложены по «нетехническим причинам», обещали оснастить противокорабельными ракетами (ПКР) «Оникс» и «Циркон».

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон», «способный поражать как морские, так и наземные цели», будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».

Источник: Лента.Ру

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