Российский чиновник в честь праздника простил ветеранам долги за услуги ЖКХ

23 февраля 2020     11
Российский чиновник в честь праздника простил ветеранам долги за услуги ЖКХ

Глава Сургутского района в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра) Андрей Трубецкой простил ветеранам все долги за услуги ЖКХ (около 300 тысяч рублей) в честь праздника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также чиновник распорядился, чтобы ветераны в течение года вообще не платили за коммунальные услуги. Такой «подарок» обойдется бюджету примерно в четыре миллиона рублей.

Трубецкой заявил и о дополнительных льготах: «Постараемся убедить транспортные компании, которые работают на территории Сургутского района, сделать проезд бесплатным для ветеранов. Нет — значит, сделаем за свой счет».

Ранее стало известно об омском бизнесмене Владимире Буланове, который подарил благотворительному центру «Радуга» свой особняк с обязательным условием: здание должно использоваться исключительно для нужд больных детей.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Российский чиновник в честь праздника простил ветеранам долги за услуги ЖКХ
Российский чиновник в честь праздника простил ветеранам долги за услуги ЖКХ

Глава Сургутского района в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра) Андрей Трубецкой простил ветеранам все долги за услуги ЖКХ (около …


Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала
Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, потому что «психанул». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на коллегу телеведущего. По …


Тренер Логинова отреагировал на информацию о возбуждении уголовного дела
Тренер Логинова отреагировал на информацию о возбуждении уголовного дела

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович отреагировал на информацию о возбуждении в отношении них уголовного дела в Италии. …


Губерниев сообщил об уголовном деле против Логинова в Италии
Губерниев сообщил об уголовном деле против Логинова в Италии

Итальянская полиция возбудила дело против российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Об этом в воскресенье, 23 февраля, …


Основателя компании Vee Security задержали за покупку наркотиков
Основателя компании Vee Security задержали за покупку наркотиков

Основателя компании Vee Security Россия Александра Литреева, специализирующейся на кибербезопасности, задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, сообщает в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты