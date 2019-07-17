Российским военным поднимут зарплату

17 июля 2019     6
Российским военным поднимут зарплату

Рядовым и сержантам, которые служат в Вооруженных силах России по контракту, поднимут зарплату. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил на закрытой части совещания в Минобороны, передает «Красная звезда».

По словам Шойгу, соответствующие предложения министерства одобрил президент России Владимир Путин. С 1 сентября будут повышены зарплаты военным, служащим по контракту. Еще через месяц им повысят компенсации за снятие жилья, что уравняет их с офицерами и прапорщиками. Помимо этого Минобороны планирует обеспечить бесплатный проезд к месту отпуска курсантам, сержантам и рядовым, служащим по контракту.

Также ведомство хочет расширить категории россиян, которые могут выбрать службу по контракту в течение двух лет вместо службы по призыву. Сейчас это могут сделать только люди с высшим и средним профессиональным образованием. Это позволит повысить привлекательность контрактной службы.

Источник: Лента.Ру

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