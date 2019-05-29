Российским истребителям вернут модернизированные ракеты для дуэлей

Советским авиационным ракетам класса «воздух-воздух» Р-27 дадут вторую жизнь. Об этом пишет газета «Известия».

Морально устаревший боеприпас до сих пор находится на вооружении, однако был модернизирован, став универсальным высокоточным оружием средней дальности. Издание поясняет, что теперь Р-27 способна поражать сложные цели, в том числе крылатые ракеты, беспилотники и самолеты пятого поколения. Помимо этого, доработанная ракета обеспечит российским истребителям превосходство в дуэльных боях.

Модернизации подверглись система управления и наведения, а также топливный заряд.

Источники газеты в Минобороны подтвердили, что первая серийная партия обновленных Р-27 поступит на вооружение Воздушно-космических сил до конца нынешнего года.

Р-27 (По классификации НАТО АА-10 Alamo) — управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности. Она была принята на вооружение в 1987 году.

Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованному в апреле, оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов, заняв шестое место в мире. Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 миллиардов долларов соответственно).

В 2017 году сообщалось, что Россия планирует выделить на перевооружение армии и флота 19 триллионов рублей. При этом в итоговом варианте госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы приоритет отдается системам ядерного сдерживания, высокоточному оружию, а также поставкам вооружения и техники для сил общего назначения.

Источник: Лента.Ру