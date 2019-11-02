Российским компаниям захотели пойти на уступки

2 ноября 2019     10
Российским компаниям захотели пойти на уступки

Уголовная ответственность за невозврат валютной выручки является рудиментом экономической системы России и подлежит отмене. Об этом заявил министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов, которого цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Уголовная ответственность за невозврат валютной выручки — это рудимент, который требует пересмотра. У нас до конца года пройдет такая встреча по либерализации уголовного законодательства», — отметил Силуанов.

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При этом, по его словам, не все органы власти поддерживают инициативу. Сейчас российские законы предусматривают до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей за уклонение от репатриации валютной выручки компании-экспортера, то есть от ее зачисления на счет в российском банке.

Также за срыв сроков репатриации предусмотрена административная ответственность — штраф в размере 100 процентов не репатриированной выручки. Внесенный Минфином законопроект предусматривает снижение наказания до 5-30 процентов, в то время как Силуанов выступает за еще больше снижение порога — до 5-10 процентов от суммы.

Источник: Лента.Ру

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