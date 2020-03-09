Российских футбольных фанатов отнесли к преступникам

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в эфире «Матч ТВ» заявила, что сообщество российских футбольных фанатов представляет собой несколько преступных группировок.

«В вашем представлении болельщик — это человек, который всеми фибрами своей души болеет за команду, за футбол. А в реальной жизни это преступные группировки», — сказала Смородская.

Она добавила, что много раз встречалась с такими фанатами. «Очень жаль, что они имеют такое влияние в футболе», — подчеркнула бывший функционер.

Также Смородская заметила, что клубы платят своим болельщикам «за то или иное». «За выезд куда-то, куда не очень хочется ехать. Делают большие скидки на атрибутику и так далее», — заключила она.

Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 годы. При ней команда завоевала бронзу чемпионата России сезона-2013/2014 и Кубок страны в сезоне-2014/2015.

Источник: Лента.Ру