Российского застройщика призвали ответить за рекламу с Тарантино

26 ноября 2019     9
Российского застройщика призвали ответить за рекламу с Тарантино

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми возбудило дело о нарушении рекламного законодательства в отношении строительной компании, сотрудник которой использовал коллаж с голливудским режиссером Квентином Тарантино для рекламы одного из жилых комплексов, возводимых фирмой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, недостоверная реклама была размещена в социальной сети «ВКонтакте», дело возбуждено по заявлению гражданина. В публикации отмечалось, что Тарантино одобряет строительство комплекса и сам планирует купить в нем несколько квартир. Кроме того, будущим жильцам новостройки обещали соседство с известным кинодеятелем и возможность получения роли в его следующем фильме. Текст рекламы сопровождался фотографиями с изображением Тарантино возле строительной площадки.

Материалы по теме

00:01 — 8 августа

Рассмотрение дела назначено на 20 декабря текущего года. Представитель фирмы, против которой выступают антимонопольщики, заявил агентству Regnum, что пост с коллажем был размещен на личной странице сотрудника и носил шуточный характер. В компании факт возбуждения дела о недобросовестной рекламе считают абсурдным.

В августе 2019-го житель Челябинска Александр Кайнов использовал изображение Тарантино для продажи своей квартиры. Чтобы привлечь к объекту внимание, он опубликовал в Facebook снимки, на которых режиссер якобы осматривает жилое помещение. В комментариях к посту предприимчивого челябинца спросили, продается ли «мужик» вместе с квартирой.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся! *** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

«Из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании»: МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
«Из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании»: МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Согласно данным окончательного отчёта МАК, причиной крушения Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai вблизи аэропорта Ростова-на-Дону в марте 2016 года стал человеческий …


Начались отделочные работы в строящейся школе в бухте Казачьей
Начались отделочные работы в строящейся школе в бухте Казачьей

Пять секций из семи полностью закрыты, на оставшихся монолитные работы будут завершены в ближайшее время. Представители городского правительства сегодня проверили …


Вести Севастополь 26.11.2019
Вести Севастополь 26.11.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Улица Жидилова стала светлее. Когда полноценное освещение появится в других районах города? – Остановки общественного транспорта …


Российского застройщика призвали ответить за рекламу с Тарантино
Российского застройщика призвали ответить за рекламу с Тарантино

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми возбудило дело о нарушении рекламного законодательства в отношении строительной компании, сотрудник которой использовал …


Зеленский предложил украинцам «ценный подарок» в обмен на поиск контрабандиста
Зеленский предложил украинцам «ценный подарок» в обмен на поиск контрабандиста

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к населению с просьбой помочь в задержании «крестного отца контрабанды» Вадима Альперина. В награду он …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты