Российского медбрата обвинили в изнасиловании коллеги на ночном дежурстве

Медбрата Ленинградской областной клинической больницы обвинили в изнасиловании коллеги, мужчина задержан. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в правоохранительные органы обратились родственники медсестры. По их словам, медбрат напал на девушку в комнате отдыха, когда они находились на ночном дежурстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

30 декабря сообщалось, что в Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева. По данным СМИ, 33-летняя пациентка лежала в одноместной палате после операции. Туда зашел врач, чтобы сделать женщине укол, однако вместо процедуры предложил заняться сексом. Получив отказ, медик схватил женщину и изнасиловал ее.

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Источник: Лента.Ру