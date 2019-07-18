Российского миллиардера засудят за препараты для потенции

18 июля 2019     14
Российского миллиардера засудят за препараты для потенции

Завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Игоря Воробья, торговавшего препаратами для усиления потенции и не заплатившего налоги. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Владелец компаний «Вис» и «Панда», производящих и сбывающих биодобавки «Сеалекс форте» и «Аликапс», обвиняется по статьям 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»), 238 («Оборот продукции, не отвечающей требованиям безопасности») и 238.1 УК РФ («Оборот фальсифицированных биологически активных добавок»).

По данным издания, Воробью вменяется неуплата одного миллиарда рублей налогов, а его компании не заплатили, как подсчитала Федеральная налоговая служба (ФНС), в два раза больше.

Воробей свою вину не признает. Сейчас он и его адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

Защитник затруднился назвать число потерпевших от употребления препаратов, отметив, что никто из них серьезно пострадать не мог, так как БАДы, которые следствие считает вредными для здоровья, на самом деле являлись плацебо, то есть веществом, не имеющим никаких явных лекарственных свойств, но помогающим потребителям, которые в него верят.

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