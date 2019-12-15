Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве

14 декабря 2019     41
Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве

Cотрудники ФСБ задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову по подозрению в заказном убийстве бывшего следователя Александра Леонова. Об этом сообщает издание Baza.

По его данным, подозреваемого в заказном убийстве экс-прокурора сдал член банды киллера Аслана Гагиева (более известного в криминальном мире как Джако).

Швецову задержали в Северной Осетии, в аэропорту Беслана. Отмечается, что, по данным ФСБ, она заказала убийство экс-следователя Леонова, устроившегося в коллекторское агентство, которому ее сестра задолжала крупную сумму. Леонов взялся за родственницу тогдашнего прокурора, за что она решила отомстить. Следствие предполагает, что Швецова встречалась лично с главарем группировки для организации убийства.

Материалы по теме

00:01 — 18 февраля

«Надо убивать!»

Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек

Уроженец Грузии Аслан Гагиев был задержан в Австрии 17 января 2015 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества. По версии следствия, «главный киллер России» причастен к 60 убийствам. Приговор по делу Аслана Гагиева не вынесен до сих пор.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Умер белорусский хоккеист Владимир Цыплаков
Умер белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

Скончался советский и белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, сообщает 14 декабря агентство БелТА. Спортсмену было 50 лет. О причинах смерти не …


Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия». Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу …


«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге
«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге

23:28 «Лейпциг» одержал разгромную победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги. @DieRotenBullen Twitter Встреча, прошедшая в Дюссельдорфе, …


На Украине инвалидов в колясках приравняли к велосипедистам
На Украине инвалидов в колясках приравняли к велосипедистам

На Украине 14 декабря вступил в силу закон, который приравнивает инвалидов в колясках к участникам дорожного движения на велосипедах, пишет …


Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве
Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве

Cотрудники ФСБ задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову по подозрению в заказном убийстве бывшего следователя Александра Леонова. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты