Российской легкой атлетике пригрозили изоляцией

25 ноября 2019     17
Российской легкой атлетике пригрозили изоляцией

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации рассмотрит вопрос о членстве Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Его слова приводит ТАСС.

Поздняков заявил, что ОКР настаивает на полной смене руководства ВФЛА в кратчайшие сроки. Если эта рекомендация не будет исполнена, то комитет на ближайшем исполкоме может исключить федерацию из своего состава. Также Поздняков отметил, что для ОКР ключевым вопросом остается является допуск российских легкоатлетов на Олимпийские игры 2020 года.

«Делаем все возможное, чтобы чистые спортсмены, выполнившие квалификацию в этом виде спорта, выступили в Токио. Они никакого отношения к обвинениям в адрес официальных лиц ВФЛА не имеют», — заявил президент ОКР.

Исполняющей обязанности главы ВФЛА 23 ноября была избрана Юлия Тарасенко. Она сменила на этом посту Дмитрия Шляхтина, который был отстранен по решению независимой организации Athletics Integrity Unit (AIU) за вмешательство в дело прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Летом 2018-го Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала спортсмена на два года. Он был недоступен в ходе трех внесоревновательных допинг-тестирований в течение 12 месяцев, за что был наказан. В результате расследования дела Лысенко было установлено, что предоставленные им доказательства невиновности могли быть сфальсифицированы, а в подделке документов ему помогали сотрудники ВФЛА.

В 2015 году IAAF приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. IAAF создала рабочую группу по восстановлению статуса ВФЛА.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Хуснуллин анонсировал строительство станции метро «Гольяново»
Хуснуллин анонсировал строительство станции метро «Гольяново»

Арбатско-Покровскую линия Московского метрополитена продлят до района Гольяново к 2023 году. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил заммэра по …


В Германии украли драгоценностей на 1 млрд евро
В Германии украли драгоценностей на 1 млрд евро

В Германии неизвестные преступники ограбили сокровищницу «Зелёный свод» (Grünes Gewölbe), расположенную в Дрездене, похищены предметы искусства «неизмеримой ценности». «Сегодня чёрный день …


Губернатор Севастополя нашёл, где три недели конь не валялся
Губернатор Севастополя нашёл, где три недели конь не валялся

25 ноября врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города подверг критике строителей за шумные работы по реконструкции улицы Советская …


На улице Жидилова новое освещение
На улице Жидилова новое освещение

Улицу Жидилова, от школы №50 до выезда на Лабораторное шоссе, осветили новыми фонарями. Светодиодные светильники произведены в Севастополе, устанавливала их …


Под Севастополем бойцы городского ОМОН «Беркут» развернули полевой лагерь
Под Севастополем бойцы городского ОМОН «Беркут» развернули полевой лагерь

Им предстоит отработать навыки в условиях, максимально приближённых к боевым. Подъём по тревоге, сбор личного состава, затем, многокилометровый марш-бросок до …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты