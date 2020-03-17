Российскую колонию обстреляли дрожжами и мобильными телефонами

17 марта 2020     11
Российскую колонию обстреляли дрожжами и мобильными телефонами

В Якутии обстреляли колонию дрожжами и мобильными телефонами. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает Telegram-канал Hue.

По его данным, трое мужчин использовали пневмопушку для переброса на территорию исправительного учреждения контрабанды в виде полутора килограмм дрожжей, четырех мобильных телефонов и наушников. Нарушителей заметили и задержали сотрудники регионального УФСИН. Все троим выписан штраф об административном правонарушении.

В октябре 2019 года сообщалось, что осужденный в ИК-6 решил наладить поставки наркотиков заключенным из-за пределов исправительного учреждения. Для этого он использовал рожденного в колонии кота, который иногда покидал ее территорию через небольшой лаз.

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Источник: Лента.Ру

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Российскую колонию обстреляли дрожжами и мобильными телефонами

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