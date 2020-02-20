Российскую чиновницу приговорили к тюрьме за хищение квартиры и тут же отпустили

20 февраля 2020     11
Российскую чиновницу приговорили к тюрьме за хищение квартиры и тут же отпустили

В Челябинской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы — экс-чиновницы, похитившей муниципальную квартиру. Женщине дали два года тюрьмы, но отбывать наказание она будет с 2032-го. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как выяснили следователи, россиянка в 2015-2016 годах занимала должность инспектора по жилищным вопросам администрации города Карталы. Будучи чиновницей, она незаконно приобрела право собственности на муниципальную квартиру. Таким образом органу местного самоуправления был причинен ущерб в размере 1,3 миллиона рублей.

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00:04 — 2 февраля

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Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест

Суд признал экс-чиновницу виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом осужденную тут же отпустили, предоставив ей отсрочку реального отбывания наказания до 2032 года, когда ее несовершеннолетнему ребенку исполнится 14 лет. Кроме того, россиянке предстоит выплатить в казну штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее в феврале в квартире петербургского чиновника нашли казино. Из помещения изъяли рулетку, фишки и карты, а также 12 игровых автоматов и четыре стола для покера. Владелец жилья — глава муниципального образования «Введенский» Олег Калядин — дал показания. Он рассказал полицейским, что квартира сдавалась в аренду, и он не интересовался, что там происходило.

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Источник: Лента.Ру

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