Россию вновь обвинили в участии в переизбрании Трампа

21 февраля 2020     17
Россию вновь обвинили в участии в переизбрании Трампа

Сотрудники американских разведывательных служб предупредили Палату представителей Конгресса США о намерении России вмешаться в ход президентских выборов 2020 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с докладом.

Отмечается, что цель российской стороны заключается в том, чтобы нынешнего президента США Дональда Трампа переизбрали.

По данным издания, раскрытие информации о якобы участии Москвы в выборах вызвало недовольство со стороны главы Белого дома и конгрессменов-республиканцев. Американский лидер опасается, что эти заявления могут быть использованы против него.

Некоторые представители разведки были против того, чтобы озвучивать заявления о «вмешательстве» российской стороны в выборы на встрече с конгрессменами. Они сочли это тактической ошибкой, поскольку предупреждение было оглашено в слишком резких выражениях.

В апреле прошлого года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы демократической партии США.

Предметом расследования также была возможная связь американского президента Дональда Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

Источник: Лента.Ру

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