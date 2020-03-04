Россиянам задумали сильнее ограничить доступ к спиртному

4 марта 2020     18
Россиянам задумали сильнее ограничить доступ к спиртному

Россиянам задумали сильнее ограничить доступ к спиртному. Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Куратор законопроекта, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн рассказал, что региональные власти смогут ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Также власти субъектов смогут устанавливать время распития алкоголя в таких заведениях. Депутат заявил, что логично увязать это время с временем запрета продажи алкоголя в розничных магазинах России (с 23:00 до 8:00 часов).

Также, по его словам, на федеральном уровне будет установлена минимальная площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме: не менее 20 квадратных метров. Однако региональные власти смогут сами устанавливать этот параметр.

Хинштейн добавил, что законопроект направлен на борьбу с «наливайками», которые мешают жителям домов. Россияне жалуются на шум посетителей баров, добавил он.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в правительстве планируют поддержать законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Бывший депутат Госдумы Виктор Звангельский тогда заявил, что в случае принятия запрета, пострадает в первую очередь малый бизнес.

Источник: Лента.Ру

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