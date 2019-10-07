Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Базу для развития негосударственной пенсии планируется разработать в течение года. Об этом сообщил глава рабочей группы Государственной думы Дмитрий Скриванов, передает газета «Известия».

В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, речь идет о налоговом стимулировании граждан.

В качестве примера приводится возможное увеличение максимального вычета до 52 тысяч рублей. В будущем не исключена и вероятность государственного софинансирования добровольных взносов.

Работу по созданию и принятию нормативной базы депутаты рассчитывают внести в план на 2019–2020 годы.

Ранее сообщалось, что в 2020 году страховые пенсии неработающим пенсионерам вырастут на 6,6 процента, а государственное пенсионное обеспечение, в том числе социальные пенсии — на 7 процентов.

Источник: Лента.Ру