Россиянам напомнили о возможности вернуть часть страховки при погашении кредита

Роспотребнадзор напомнил россиянам о возможности вернуть часть денег за страховку при досрочном погашении кредита. Сообщение опубликовано на сайте федеральной службы.

Там уточнили, что соответствующие поправки к законодательству о потребительском кредитовании вступят в силу 1 сентября 2020 года. Страховая компания должна будет вернуть часть страховой премии заемщику, который досрочно полностью погасит кредит или заем. При этом заемщик должен являться страхователем по договору добровольного страхования, который обеспечивает исполнение кредитных или заемных обязательств. Также должны отсутствовать события с признаками страхового случая.

«Страховая компания (или уполномоченные ей лица) должна будет вернуть денежные средства потребителю в течение семи рабочих дней со дня получения заявления», — добавили в Роспотребнадзоре.

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заемщику будет возвращаться часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Заемщику предоставят право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного срочного погашения кредита и получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи рабочих дней с момента подачи заявления.

Источник: Лента.Ру