Россиянам пообещали безрисковое частное жилье

11 сентября 2019     6
Россиянам пообещали безрисковое частное жилье

Минстрой планирует максимально снизить риски граждан, приобретающих индивидуальные дома в строящихся поселках, пишет «Российская газета».

Достичь этой цели поможет распространение механизма проектного финансирования на комплексное индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Предполагается, что застройщики организованных поселков не смогут получать деньги напрямую от покупателей домов — как в случае с многоквартирными новостройками, все средства будут храниться на эскроу-счетах. Это позволит обеспечить должное качество возводимых коттеджей и их своевременную сдачу в эксплуатацию, рассказали изданию в Минстрое.

Кроме того, предполагается, что проектное финансирование «отрежет» непрофессионалов: возводить частные дома будут только квалифицированные подрядчики и производители современных материалов и домокомплектов. «Распространение механизма станет возможным только при внесении изменений в законодательство», — подчеркнули в Минстрое.

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Одновременно россиянам планируется упростить процесс покупки коттеджей в кредит. В настоящее время банки неохотно выдают ипотеку на загородную недвижимость из-за сложности оценки объектов, поэтому Минстрой работает над стандартами, которые повысят доверие банков к ИЖС и, соответственно, позволят банкирам оформлять доступные кредиты на частное жилье.

Рынок многоквартирных новостроек перешел на проектное финансирование с 1 июля текущего года. С этой даты российским девелоперам фактически запретили привлекать средства дольщиков для оплаты строительных работ. Деньги покупателей жилья отныне хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода дома в эксплуатацию.

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Источник: Лента.Ру

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