Россиянам рассказали о росте пенсий до 2022 года

23 октября 2019     17
Россиянам рассказали о росте пенсий до 2022 года

Глава Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы рассказал, каким образом будут проиндексированы пенсии россиян в ближайшие три года, передает Rambler News Service.

Так, по его словам, в 2020 году страховая пенсия вырастет на 6,6 процента, в 2021 году — на 6,3 процента, а в 2022 — на 5,9 процента. В среднем индексация составит не менее тысячи рублей, подчеркнул Дроздов.

В целом, по словам главы ПФР, за три года пенсии увеличатся с 16,4 тысячи до 18,3 тысячи рублей, по сравнению с 2019 годом рост составит 18,3 процента.

При этом инфляция в текущем году ожидается ниже четырех процентов, в два следующих года — на уровне четырех процентов. Таким образом, рост страховой пенсии окажется выше инфляции.

Кроме того, индексация социальных пенсий в 2020 году пройдет на уровне семи процентов, в 2021 году она составит 2,6 процента, в 2022-м — 3,1 процента.

Источник: Лента.Ру

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