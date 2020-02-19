Россияне выбрали замену родине

19 февраля 2020     15
Россияне выбрали замену родине

Самым желанным городом для переезда у россиян стала Барселона. Об этом свидетельствует исследование Aviasales, поступившее в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты туристического сервиса узнали у своих пользователей, в какой город они бы переехали, если бы их ничего не сдерживало на родине. 15 процентов опрошенных предложили в качестве замены Барселону, объяснив это хорошим климатом, наличием моря и обаятельными местными жителями.

Кроме того, 14 процентов россиян признались, что хотели бы жить в Амстердаме. Город привлекает их своей расслабленной атмосферой, толерантностью и социальной защищенностью граждан Нидерландов.

Другие 11 процентов переехали бы в Стамбул, поскольку им нравится местная природа, еда, люди, инфраструктура города и развлечения.

Еще 10 процентов опрошенных покинули бы родную страну ради жизни в Праге. В качестве преимуществ путешественники привели низкий уровень безработицы, бережное отношение к экологии, соседство с другими европейскими городами, а также фотогеничность города.

Вдобавок в список желанных для переезда городов попали Будапешт (9 процентов), а также Лондон и Рим (по 8 процентов каждый).

В январе российские туристы перечислили страны, в которых они хотели бы побывать в текущем году. Согласно полученным данным, больше половины путешественников признались, что поездка в Грузию всегда была их мечтой. Следующей в рейтинге оказалась Россия — многие респонденты заявили, что любят путешествовать в пределах страны.

Источник: Лента.Ру

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