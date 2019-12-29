Россияне затравили канадского хоккеиста в Instagram после инцидента с гимном

Пользователи Instagram из России затравили в соцсети капитана сборной Канады Барретта Хэйтона из-за того, что он не снял шлем во время исполнения российского гимна после матча группового этапа чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Большинство россиян оставили негативные комментарии под последним постом канадского хоккеиста.

Многие юзеры писали нецензурные оскорбления, а также осуждали спортсмена за его поведение. «Не красиво поступил, не хватает похоже серого вещества», — писал Chemodanovvalerii. «До чего дошел прогресс, у хоккеистов ПМС», — шутил Aleshkapavlov1985.

Часть пользователей встали на защиту Хэйтона, мотивируя это тем, что он извинился после инцидента. «Россияне, ведите себя достойно. Парень извинился, где ваше российское милосердие? Сила проявляется не в написании гадостей, а в умении простить оступившегося», — рекомендовал соотечественникам один из юзеров.

28 декабря молодежная сборная России по хоккею разгромила Канаду со счетом 6:0. Хэйтон принес извинения, что не снял шлем во время исполнения гимна после матча. Он отметил, что его поступок не должен умалять заслуг российских спортсменов.

Источник: Лента.Ру